BRICS शिखर सम्मेलन: 'नई दिल्ली घोषणा पत्र' पर सहमति, टैरिफ और युद्ध की निंदा की गई

BRICS देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है।

समूह ने कहा, "हम आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं, उन्हें आपराधिक और अनुचित मानते हैं, चाहे उनकी प्रेरणा कुछ भी हो, वे कभी भी, कहीं भी या किसी के द्वारा भी किए गए हों।"

घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित आतंकवाद से निपटने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।