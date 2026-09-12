प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक, क्या हुई चर्चा?

जिनपिंग के दौरे को लेकर भारत में बीजिंग के राजदूत जू फीहोंग ने कहा था, 'चीन, दोनों नेताओं के रणनीतिक निर्देशों पर अमल करने, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखने, बातचीत और सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को सही ढंग से सुलझाने और अच्छे पड़ोसी व एक-दूसरे की सफलता में मददगार साझेदार के तौर पर दोस्ती निभाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा।'

चीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि दोनों देश मिलकर काम करेंगे।