BRICS शिखर सम्मेलन: शी जिनपिंग भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकें जारी

विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया और मलेशिया के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों में दोनों देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई दिशा देने पर चर्चा हुई।

दोनों देशों ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई। साथ ही संयुक्त रक्षा अभ्यास और भारत से रक्षा खरीद पर भी बात हुई।

इथियोपिया ने भारतीय माइनिंग कंपनियों के लिए अवसरों की बात की। वहीं, मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर में संभावनाओं पर चर्चा हुई।