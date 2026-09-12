BRICS शिखर सम्मेलन: शी जिनपिंग भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकें जारी
क्या है खबर?
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ गए हैं। उनका विमान पालम हवाई अड्डे पर उतर चुका है। वे करीब 7 साल बाद भारत आए हैं। गलवान घाटी झड़प के बाद ये उनका पहला दौरा भी है। वे आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं, BRICS सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं।
बयान
भारत बोला- जिनपिंग के साथ रचनात्मक चर्चाओं की उम्मीद
विदेश मंत्रालय ने कहा, '18वें BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हार्दिक स्वागत है। हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। हम रचनात्मक चर्चाओं की उम्मीद करते हैं क्योंकि BRICS सहयोग को आगे बढ़ा रहा है और एक अधिक संतुलित, प्रतिनिधि और बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में योगदान दे रहा है।'
बैठकें
इथियोपिया, मलेशिया, अबू धाबी और वियतनाम के शीर्ष नेताओं से मिले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
इसके बाद वे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई।
फिर प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस में ही अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।
इसके बाद वे वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग से मिले।
मलेशिया
इथियोपिया और मलेशिया के साथ भारत की क्या बात हुई?
विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया और मलेशिया के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों में दोनों देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई दिशा देने पर चर्चा हुई।
दोनों देशों ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई। साथ ही संयुक्त रक्षा अभ्यास और भारत से रक्षा खरीद पर भी बात हुई।
इथियोपिया ने भारतीय माइनिंग कंपनियों के लिए अवसरों की बात की। वहीं, मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर में संभावनाओं पर चर्चा हुई।
उड़ान
ग्वांगझू और दिल्ली के बीच शुरू होगी सीधी उड़ान
चाइना सदर्न एयरलाइंस ने 6 साल बाद ग्वांगझू और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। एयरलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से इस रूट पर रोजाना एक फ्लाइट चलेगी। जिनपिंग के भारत दौरे से ठीक पहले इसका ऐलान हुआ है।
गलवान घाटी संघर्ष और कोरोना महामारी के चलते करीब 6 साल से उड़ानें बंद थीं।
इसी साल कई और एयरलाइंस भी दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू कर चुकी हैं।
कार्यक्रम
आज शिखर सम्मेलन में क्या-क्या होगा?
BRICS के सदस्य देश दोपहर 2:35 बजे 'समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने' पर एक बंद कमरे में बैठक करेंगे।
इसके बाद नेता शाम 4:25 बजे भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का दौरा करेंगे।
शाम 5:05 बजे एक आधिकारिक तस्वीर और संयुक्त वृक्षारोपण समारोह होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे भाग लेने वाले नेताओं के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विदेशी गणमान्य नागरिक शामिल होंगे।
नेता
कौन-कौन हो रहा शामिल?
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा सम्मेलन में शामिल होंगे।
उनके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल, नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल भी भारत आएंगे।