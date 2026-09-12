BRICS शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है

BRICS शिखर सम्मेलन शुरू: प्रधानमंत्री मोदी बोले- हम किसी के खिलाफ नहीं; रखे ये प्रस्ताव

लेखन आबिद खान 03:07 pm Sep 12, 202603:07 pm

क्या है खबर?

नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत करते हुए उन्हें खुशी हो रही है।