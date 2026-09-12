दिल्ली: BRICS सम्मेलन के दौरान कैब-टैक्सी के लिए सिर्फ ये एक रास्ता

दिल्ली के लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी है। 11 से 13 सितंबर तक BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान सभी टैक्सियां और ऑनलाइन कैब सिर्फ भैरों रोड पर बने गेट 4 से ही यात्रियों को ले और छोड़ पाएंगी। अगर आप इन तारीखों में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको इसी जगह का इस्तेमाल करना होगा।