दिल्ली: BRICS सम्मेलन के दौरान कैब-टैक्सी के लिए सिर्फ ये एक रास्ता
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दिल्ली के लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी है। 11 से 13 सितंबर तक BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान सभी टैक्सियां और ऑनलाइन कैब सिर्फ भैरों रोड पर बने गेट 4 से ही यात्रियों को ले और छोड़ पाएंगी। अगर आप इन तारीखों में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको इसी जगह का इस्तेमाल करना होगा।
भैरों मंदिर पार्किंग, हेल्पलाइन नंबर 1095/112
टैक्सी चलाने वालों के लिए भैरों मंदिर पार्किंग में एक नई जगह तय की गई है। यह पार्किंग गेट 4 के ठीक सामने पड़ती है। ऐसे में, अगर आप कहीं यात्रा की सोच रहे हैं या आपको किसी तरह की मदद चाहिए, तो अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 है और आपातकाल में आप 112 पर भी फोन कर सकते हैं।