BRICS सम्मलेन के कारण लगीं पाबंदियों के बीच दुकानदारों को हो रहा नुकसान
दिल्ली के सड़क किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने BRICS/VIP रास्तों पर बैठे कुछ रेहड़ी-पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडरों से BRICS शिखर सम्मेलन के लिए अपनी दुकानें बंद रखने को कहा है।
जनपथ के कुछ विक्रेताओं को तो सोमवार, 7 सितंबर से ही अपनी दुकानें रविवार, 13 सितंबर तक बंद रखने का आदेश मिला था। वहीं, शिखर सम्मेलन से जुड़े रास्तों पर रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 11 सितंबर से पाबंदियां लागू हो गईं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपना सामान समेटना पड़ा और उनकी रोज की कमाई ठप हो गई।
सूरज कुमार ने बताया कि उनकी रोज की कमाई 500 रुपये से घटकर सिर्फ 250 रुपये रह गई है। रामकुमार सिंह जैसे कई दूसरे विक्रेता हजारों रुपये के नुकसान की आशंका जता रहे हैं। ज्वेलरी बेचने वाले अमित का कहना है कि उन्हें और उनके पार्टनर को 30,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अधिकारी सामान्य स्थिति की उम्मीद कर रहे, लेकिन विक्रेता अब भी परेशान
अधिकारियों का कहना है कि 13 सितंबर के बाद, जब शिखर सम्मेलन खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। हालांकि, कई विक्रेता अभी भी अपनी कमाई और खर्चों को लेकर फिक्रमंद हैं।
बता दें, BRICS सम्मेलन के लिए कई बड़े वैश्विक नेता भारत पहुंचे हैं।