पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे से विवाद के बीच CINTAA चुनाव, उपासना सिंह ने मारी बाजी

CINTAA में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इससे पहले पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे इसकी अगुवाई कर रही थीं।

अगस्त में 21 सदस्यों वाली कमेटी के 8 चुने हुए सदस्यों समेत 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था।

अपने संयुक्त पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में फैसले सभी की सहमति और सलाह से नहीं लिए जा रहे थे। इस्तीफों के बाद कमेटी भंग हुई या नहीं, इसे लेकर भी सदस्यों के बीच मतभेद सामने आए।