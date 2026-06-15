तेलंगाना के स्कूलों में मिलेगा बाजरे का पौष्टिक आहार

बाजरे के नाश्ते के लिए केंद्रीय रसोईघर

पहले चरण में 8 जिलों के 1,302 स्कूलों और कॉलेजों में केंद्रीय रसोईघरों से नाश्ता तैयार करके भेजा जाएगा। इस मेनू में बाजरे से बने व्यंजन शामिल हैं, जैसे इडली और रागी जावा। इसके अलावा, छात्रों के पसंदीदा डोसा, पूरी और बॉन्डा भी मिलेंगे। यह नाश्ता हर दिन दूध या रागी जावा के साथ परोसा जाएगा। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने छात्रों से अपील की है कि वे सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले नाश्ते और दोपहर के खाने का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है।