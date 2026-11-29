वनस्पति विज्ञानियों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बेगोनिया की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं, जिससे भारत के वनस्पति जगत में एक नया उत्साह भर गया है।

इनमें से पहली बेगोनिया सियंगेंसिस सियांग नदी घाटी में एक छायादार धारा के पास पाई गई है और यह अपनी रेंगती टहनियों और अनोखे पत्तों के कारण खास है।

वहीं दूसरी प्रजाति बेगोनिया नीलमोरम केई पान्योर जिले में केई नदी के किनारे खोजी गई है।