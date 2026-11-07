विधायक रेस्ट हाउस में बड़ी सुरक्षा चूक: विधायक को कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिला अनजान जोड़ा

कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस को भोपाल के विधायक रेस्ट हाउस में आवंटित अपने कमरे में एक अनजान कपल आपत्तिजनक हालत में मिला, जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गए। यह घटना 2 नवंबर की है। बॉस दिल्ली से लौटकर आए थे और उन्हें पहले बताया गया कि उनके कमरे की चाबी उपलब्ध नहीं है। जब वह आखिरकार कमरा नंबर 14 में दाखिल हुए, तो जानकारी के मुताबिक वह जोड़ा साथ वाले कमरा नंबर 15 से भाग निकला। इस पूरे मामले से अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर उन लोगों को विधायक के कमरे तक पहुंचने की इजाजत कैसे मिली।