विधायक रेस्ट हाउस में बड़ी सुरक्षा चूक: विधायक को कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिला अनजान जोड़ा
कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस को भोपाल के विधायक रेस्ट हाउस में आवंटित अपने कमरे में एक अनजान कपल आपत्तिजनक हालत में मिला, जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गए। यह घटना 2 नवंबर की है। बॉस दिल्ली से लौटकर आए थे और उन्हें पहले बताया गया कि उनके कमरे की चाबी उपलब्ध नहीं है। जब वह आखिरकार कमरा नंबर 14 में दाखिल हुए, तो जानकारी के मुताबिक वह जोड़ा साथ वाले कमरा नंबर 15 से भाग निकला। इस पूरे मामले से अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर उन लोगों को विधायक के कमरे तक पहुंचने की इजाजत कैसे मिली।
विधायक ने शिकायत दर्ज की
इस घटना के बाद विधायक बॉस ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर अनधिकृत लोग उनके कमरे में कैसे घुस पाए और चाबियों के संभावित गलत इस्तेमाल की ओर भी इशारा किया है। अब लोक निर्माण विभाग (PWD) इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या गड़बड़ी हुई थी और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जाए।