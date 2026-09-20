बोरीवाली गरबा: मुस्लिमों के लिए तिलक, परिवार और आधार कार्ड की नई शर्त
मुंबई के बोरीवली में होने वाली एक मशहूर गरबा नाइट विवादों में घिर गई है। आयोजकों ने मुस्लिमों के लिए कुछ खास शर्तें रखी हैं, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। भाजपा विधायक संजय उपाध्याय का कहना है कि मुस्लिमों को गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए तिलक लगाना होगा और अपने परिवार के साथ आना होगा। उनके मुताबिक, गरबा तिलक लगाकर देवी की आराधना करने का ही एक कार्यक्रम है। इस शर्त के बाद अब यह बहस तेज हो गई है कि आखिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं।
आयोजक करेंगे आधार कार्ड की जांच
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने ऐसे आयोजनों में पहचान पत्र की जांच करने की मांग की थी। इसी के बाद अब आयोजकों ने फैसला किया है कि वे प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड भी देखेंगे। इस गरबा नाइट में फाल्गुनी पाठक जैसे बड़े कलाकार भी परफॉर्म करने वाले हैं। यह पूरा मामला महाराष्ट्र में बड़े त्योहारों के दौरान परंपरा बनाए रखने और सबको साथ लेकर चलने की भावना के बीच जारी बहस को दिखाता है।