बोरीवाली गरबा: मुस्लिमों के लिए तिलक, परिवार और आधार कार्ड की नई शर्त

मुंबई के बोरीवली में होने वाली एक मशहूर गरबा नाइट विवादों में घिर गई है। आयोजकों ने मुस्लिमों के लिए कुछ खास शर्तें रखी हैं, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। भाजपा विधायक संजय उपाध्याय का कहना है कि मुस्लिमों को गरबा उत्सव में शामिल होने के लिए तिलक लगाना होगा और अपने परिवार के साथ आना होगा। उनके मुताबिक, गरबा तिलक लगाकर देवी की आराधना करने का ही एक कार्यक्रम है। इस शर्त के बाद अब यह बहस तेज हो गई है कि आखिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन शामिल हो सकता है और कौन नहीं।