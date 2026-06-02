बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: लोन वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं देश Jun 02, 2026

बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारतीय कानून के तहत सिर्फ लोन वापस मांगना किसी को अपनी जान लेने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। यह फैसला तब आया जब अदालत ने अमित मोर और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस हटा दिए, जिन पर आरोप था कि 2022 में कोल्हापुर में उन्होंने स्कूल शिक्षक दिलीप मांडे को आत्महत्या के लिए उकसाया था। जजों ने कहा कि आरोपियों की तरफ से जानबूझकर धक्का देने या किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला।