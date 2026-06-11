बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बेरोजगारी बच्चों के गुजारा भत्ते से बचने का बहाना नहीं देश Jun 11, 2026

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कोई पिता बेरोजगारी का बहाना बनाकर अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। एक ताजा मामले में, बुलढाणा के एक पिता ने कोर्ट को बताया कि वह अपने बच्चों को गुजारा भत्ता नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसने अपनी ऑटो-रिक्शा बेच दी थी। यही उसकी कमाई का इकलौता जरिया था। लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चों की देखभाल करना सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि एक निजी जिम्मेदारी भी है। पैसों की कमी या तंगी को इसका बहाना नहीं बनाया जा सकता।