अदालत सिर्फ ऊपरी तौर पर सुधारों से संतुष्ट नहीं है। उसने एक मॉनिटरिंग कमेटी को कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड में प्रदूषण और बदबू की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 7 दिसंबर तक जमा करनी होगी। न्यायालय ने BMC से यह भी कहा है कि वह प्लास्टिक कचरे को लेकर गंभीरता दिखाए, लगे हुए प्रतिबंधों को और भी बेहतर ढंग से लागू करे, और कूड़ा न फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर वास्तविक अभियान चलाए। इन सब का बड़ा मकसद मुंबई की बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए ऐसे स्थायी समाधान खोजना है जो लंबे समय तक चलें, न कि सिर्फ़ तब, जब कोई खास व्यक्ति शहर का दौरा करे, तो आनन-फानन में चीजें ठीक कर दी जाएं।