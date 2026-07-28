पत्नी भी कमाती है तो साझा होगी जिम्मेदारी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी का गुजारा भत्ता आधा किया

पति ने कोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई है और वे अपने माता-पिता का भी खर्च उठाते हैं। इसके अलावा पत्नी घर के खर्चों में कोई योगदान दिए बिना महंगे अंधेरी वाले फ्लैट में ही रहना चाहती थीं। कोर्ट ने पति की दलील को सही मानते हुए कहा कि जब दोनों पार्टनर काम करते हैं, तो उन्हें घर की आर्थिक जिम्मेदारियां भी आपस में बांटनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सलाह दी कि बच्चों की पढ़ाई जैसे अहम फैसलों में भी दोनों को मिलकर ही निर्णय लेना चाहिए।