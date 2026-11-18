हाई कोर्ट ने कहा कि शाही जोड़े के दौरे के दौरान 2 दिनों के लिए BMC ने 'अस्थायी प्रदर्शन' किया, जबकि नागरिकों के लिए कचरे के पहाड़ 'स्थायी प्रदर्शन' के रूप में छोड़ दिए।

कोर्ट ने कहा, "दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट सहित कुछ इलाकों को शाही मेहमानों के लिए चमकाया गया था, लेकिन नगर निगम और राज्य अधिकारियों को मुंबई के हर वार्ड में नागरिकों के लिए भी इसी तरह के प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए।'