20 करोड़ रुपये का मानहानि केस 2046 तक स्थगित, बॉम्बे हाई कोर्ट का चौंकाने वाला आदेश देश Apr 29, 2026

एक अनोखे कदम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 करोड़ रुपये के मानहानि मामले को 2046 तक के लिए रोक दिया है। यह मामला तब उठा जब एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी को अपनी दक्षिण मुंबई हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग के नोट्स में 'डिफॉल्टर' (यानी बकाया न चुकाने वाला) बताया गया। इसके बाद उन्होंने सोसाइटी समिति पर मुकदमा कर दिया। चूंकि समझौते की बात नहीं बन पाई, जस्टिस जितेंद्र जैन ने सुझाव दिया कि अगले 2 दशकों तक इस मामले को फिर से न उठाया जाए।