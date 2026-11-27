बेटे ने पिता को भेजा वृद्धाश्रम, हाईकोर्ट ने 15 दिन में फ्लैट वापस दिलवाया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 88 साल के बुजुर्ग को उनका मलाड वाला फ्लैट वापस दिलाने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए आया क्योंकि उनके बेटे और बहू ने उन्हें जिंदगी भर फ्लैट में रहने देने का अपना वादा तोड़ दिया था।
देवचंद कोर्शी देधिया ने पहले यह फ्लैट अपने बेटे को तोहफे में दिया था। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया था कि वह और उसकी पत्नी उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन, भरोसा तोड़ने के बाद उन्हें एक वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर होना पड़ा।
कोर्ट ने गिफ्ट डीड को अमान्य किया, 15 दिन में वापसी का आदेश
देधिया ने बताया कि पत्नी के निधन के बाद उन पर फ्लैट सौंपने का दबाव बनाया गया था। फ्लैट देने के बाद उन्हें अपने ही परिवार से परेशानियाँ झेलनी पड़ीं।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह गिफ्ट डीड अवैध है, क्योंकि देखभाल का जो वादा किया गया था, वह कभी पूरा नहीं हुआ।
अदालत ने बेटे और बहू को आदेश दिया कि वे 15 दिनों के अंदर फ्लैट वापस कर दें। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जा सकती है, ऐसा भी कोर्ट ने कहा।
यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, खासकर तब, जब बात उनके अपने घर की हो।