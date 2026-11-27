देधिया ने बताया कि पत्नी के निधन के बाद उन पर फ्लैट सौंपने का दबाव बनाया गया था। फ्लैट देने के बाद उन्हें अपने ही परिवार से परेशानियाँ झेलनी पड़ीं।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह गिफ्ट डीड अवैध है, क्योंकि देखभाल का जो वादा किया गया था, वह कभी पूरा नहीं हुआ।

अदालत ने बेटे और बहू को आदेश दिया कि वे 15 दिनों के अंदर फ्लैट वापस कर दें। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जा सकती है, ऐसा भी कोर्ट ने कहा।

यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, खासकर तब, जब बात उनके अपने घर की हो।