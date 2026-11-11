बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्यार को दी आजादी: वयस्क महिला की मर्जी पर नहीं चलेगी धर्म-परिवार की पाबंदी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि वयस्क महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। इसमें उनका धर्म या पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। यह फैसला 9 नवंबर को सुनाया गया। दरअसल, एक 21 साल की हिंदू युवती ने एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। इसके बाद उसे अपने परिवार और पुलिस दोनों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत युवती के अपने फैसले खुद लेने के अधिकार का पूरा समर्थन किया।