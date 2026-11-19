मुंबई: भेंडी बाजार की 150 साल पुरानी मस्जिद को गिराने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के भेंडी बाजार में 150 साल पुरानी मस्जिद वाले जर्जर हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना इमारत को गिराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज सुबह बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इसे असुरक्षित बताते हुए गिराना शुरू कर दिया था।
लेकिन स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस जगह के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को बताया, जो समुदाय के लिए बहुत अहमियत रखता है।
कोर्ट ने 23 नवंबर तक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया
अदालत ने सभी पक्षों को फिलहाल कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को तय की गई है, ताकि सभी पक्ष अपनी आपत्तियां सामने रख सकें।
पिछली सुनवाई में जजों ने यह बात उठाई थी कि याचिकाकर्ताओं की कुछ दलीलें पूरी तरह साफ नहीं थीं, और वे चाहते हैं कि अगली बार इन बातों को स्पष्ट किया जाए। वहीं, BMC का कहना है कि वे साल 2018 से ही इस इमारत की सुरक्षा संबंधी खतरों को लेकर चेतावनी दे रहे थे।