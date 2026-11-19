अदालत ने सभी पक्षों को फिलहाल कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को तय की गई है, ताकि सभी पक्ष अपनी आपत्तियां सामने रख सकें।

पिछली सुनवाई में जजों ने यह बात उठाई थी कि याचिकाकर्ताओं की कुछ दलीलें पूरी तरह साफ नहीं थीं, और वे चाहते हैं कि अगली बार इन बातों को स्पष्ट किया जाए। वहीं, BMC का कहना है कि वे साल 2018 से ही इस इमारत की सुरक्षा संबंधी खतरों को लेकर चेतावनी दे रहे थे।