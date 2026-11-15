मुंबई के CSMT पर 'बम' की अफवाह ने मचाई खलबली, 3 घंटे बाद खुली पोल

जांच में कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। रात करीब 9:30 बजे 'ऑल क्लियर' घोषित कर दिया गया और स्टेशन पर फिर से सामान्य कामकाज शुरू हो गया।

अब पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने यह धमकी भरा फोन किया था। पुलिस उसके मोबाइल नंबर के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की झूठी दहशत फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।