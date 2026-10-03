धमाके से कारखाने की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई

आंध्र प्रदेश: तिरुपति की दवा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 की मौत और 10 गंभीर घायल

लेखन आबिद खान 12:13 pm Oct 03, 202612:13 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक निजी दवा कंपनी में बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं, धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि घटना श्री सिटी स्थित TIL हेल्थकेयर नामक एक फार्मा कंपनी में हुई। मौके पर बचाव अभियान जारी है।