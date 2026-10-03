आंध्र प्रदेश: तिरुपति की दवा कंपनी में बॉयलर फटा, 5 की मौत और 10 गंभीर घायल
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक निजी दवा कंपनी में बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं, धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि घटना श्री सिटी स्थित TIL हेल्थकेयर नामक एक फार्मा कंपनी में हुई। मौके पर बचाव अभियान जारी है।
घटना
धमाके से कारखाने की छत को नुकसान
ये घटना श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित TIL हेल्थ केयर नामक कंपनी के कारखाने में आज सुबह करीब 8 बजे हुई। घटना के वक्त रात की शिफ्ट के कर्मचारी कारखाने से जाने की तैयारी कर रहे थे।
धमाका इतना तेज था कि आवाज दूर तक सुनी गई इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे कुछ कर्मचारी मलबे में फंस गए। बाद में इन कर्मचारियों को बचा लिया गया।
घटनाएं
बीते एक साल में हुईं 3 बड़ी घटनाएं
राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर स्थित श्री सिटी भारत के सबसे बड़े मल्टी-प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से एक है। यहां 250 से ज्यादा कारखाने हैं।
जून में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में पिघला हुआ स्टील ले जा रही एक बड़ी कड़ाही टूटने से 8 मजदूरों की मौत हो गई थी।
फरवरी में काकीनाडा जिले में पटाखा कारखाने में धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई थी।