आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र में पिघला स्टील गिरा, 4 मजदूरों की मौत
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के विशाखा इस्पात संयंत्र में पिघला हुआ स्टील गिरने से कई मजदूर चपेट में आ गए। घटना के समय अधिकतर मजदूर काम में व्यस्त थे। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कई लोग घायल हैं। मौके पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस की टीम मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
तेलुगु मीडिया के मुताबिक, संयंत्र के अंदर SMS-2 और STC-3 हीट FG यूनिट्स में पिघले हुए स्टील का अचानक भारी रिसाव शुरू हो गया, जिससे आग लग गई। इस दौरान कंटीन्यूअस कास्टिंग डिपार्टमेंट (CCD) में फैल गया और पिघला हुआ स्टील लैडल से बाहर निकलकर जमीन पर फैल गया। पिघले हुए स्टील की चपेट में आने से मजदूरों की मौत हुई है। घायल मजदूरों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
हादसा
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख
बताया जा रहा है कि पिघला हुए स्टील को ले जा रही बाल्टी के उठाने की प्रक्रिया के दौरान उसके टूटने से बड़ी मात्रा में पिघला हुआ धातु कार्यक्षेत्र में फैल गया और मजदूर चपेट में आ गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और श्रमिकों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद मौके का दृश्य
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లోని సిసిడి డిపార్ట్మెంట్లో అగ్ని ప్రమాదం— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) June 8, 2026
SMS -2లో STC3 నుండి హీట్ FGలో లిఫ్ట్ అవుతుండగా జరిగిన ప్రమాదం
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఎనిమిది ఉన్నట్టు సమాచారం
ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న కార్మికులు.. కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు pic.twitter.com/dEWTzWm3d6