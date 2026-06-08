आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र में पिघला स्टील गिरा, 4 मजदूरों की मौत

लेखन गजेंद्र 06:57 pm Jun 08, 202606:57 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के विशाखा इस्पात संयंत्र में पिघला हुआ स्टील गिरने से कई मजदूर चपेट में आ गए। घटना के समय अधिकतर मजदूर काम में व्यस्त थे। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कई लोग घायल हैं। मौके पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस की टीम मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है।