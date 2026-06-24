कर्नाटक में BMTC-KSRTC ने 44 प्रतिशत तक बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा
कर्नाटक में बस से सफर करने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर है। राज्य की 2 बड़ी सरकारी बस सेवाएं- BMTC और KSRTC ने सरकार से किराए में भारी बढ़ोतरी की मांग की है। BMTC ने 44 प्रतिशत और KSRTC ने 33 प्रतिशत किराए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इन परिवहन निगमों ने ये प्रस्ताव सरकार को सौंपे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है।
डीजल, वेतन और शक्ति स्कीम पर बोझ
अधिकारियों का कहना है कि लागत लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके अलावा, 'शक्ति' स्कीम, जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त बस सफर की सुविधा मिलती है, उससे भी निगमों पर काफी बोझ पड़ रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर किराया नहीं बढ़ा, तो बसों का सुचारू रूप से चलना और कर्मचारियों को समय पर वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने अभी तक इन प्रस्तावों पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार का अगला कदम क्या होगा।