हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना नाम की यह इमारत खतरनाक बताई जा रही है। यह उस जमीन पर बनी है जो सड़क चौड़ी करने के लिए चाहिए।

इस इमारत का ज्यादातर हिस्सा खाली हो चुका है। बस इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रार्थना हॉल चल रहा है, जो स्थानीय लोगों की चिंता की एक और वजह है।

रहवासियों का तर्क है कि बीएमसी का 24 घंटे का तोड़फोड़ नोटिस सही नहीं है (आमतौर पर 15 दिन का नोटिस दिया जाता है)। उनकी मांग है कि इस जगह के धार्मिक महत्व का ज्यादा सम्मान किया जाए।

इसके बावजूद, अधिकारी कह रहे हैं कि वे पुलिस की सुरक्षा के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि तोड़फोड़ शुरू होने से पहले सभी धार्मिक सामानों को सम्मान के साथ हटा लिया जाए।