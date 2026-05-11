मुंबई की रफ्तार बढ़ेगी; कोस्टल रोड पर 10 नए 'गेटवे', ट्रैफिक जाम को कहिए अलविदा
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मुंबई के ट्रैफिक को सुधारने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) एक अहम कदम उठाने जा रहा है। BMC उत्तरी मुंबई कोस्टल रोड पर, जो वर्सोवा से दहिसर तक जाती है, वहां कम से कम 10 नए रास्ते जोड़ने की तैयारी में है। इसका खास मकसद है कि ट्रैफिक जाम शुरू होने से पहले ही रुक जाए और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंकिंग रोड जैसे व्यस्त रास्तों पर गाड़ियों का बोझ कम हो सके।
JVPD फ्लाईओवर लिंक और गोरेगांव-मगठणे कॉरिडोर
इस योजना के तहत JVPD फ्लाईओवर को वर्सोवा लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। यह लिंक रोड आगे वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक कनेक्टर से मिलेगा। इसके अलावा, गोरेगांव और मगठणे के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा एक तेज रफ्तार कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इससे पूर्व से पश्चिम की ओर आना-जाना काफी आसान हो जाएगा। जब यह सारा काम पूरा हो जाएगा, तब मुंबई के पश्चिमी इलाकों में सफर करना बहुत सुगम हो जाएगा।