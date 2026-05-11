मुंबई की रफ्तार बढ़ेगी; कोस्टल रोड पर 10 नए 'गेटवे', ट्रैफिक जाम को कहिए अलविदा देश May 11, 2026

मुंबई के ट्रैफिक को सुधारने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) एक अहम कदम उठाने जा रहा है। BMC उत्तरी मुंबई कोस्टल रोड पर, जो वर्सोवा से दहिसर तक जाती है, वहां कम से कम 10 नए रास्ते जोड़ने की तैयारी में है। इसका खास मकसद है कि ट्रैफिक जाम शुरू होने से पहले ही रुक जाए और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंकिंग रोड जैसे व्यस्त रास्तों पर गाड़ियों का बोझ कम हो सके।