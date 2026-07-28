मुंबई में अलर्ट: मंगलवार से 20 घंटे कम पानी आएगा, क्या है वजह?

मुंबई के निवासियों को आज सुबह 9 बजे से पानी की सप्लाई में 15 फीसदी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर के आइलैंड सिटी, पश्चिमी उपनगरों और पूर्वी उपनगरों के कई इलाकों में 20 घंटे के लिए पानी की सप्लाई 15 प्रतिशत कम करने का ऐलान किया है। यह कटौती मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर बुधवार सुबह 5 बजे तक चलेगी। पानी की लाइनों के कुछ बेहद जरूरी रखरखाव के काम की वजह से यह फैसला लिया गया है।