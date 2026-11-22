केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने नागरिकों के लिए उनके काम और महाराष्ट्र बकरी व भेड़ महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर उनके योगदान को याद किया।

वहीं, NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने वडकुटे के जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव की तारीफ की।