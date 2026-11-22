भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे का दिल का दौरा पड़ने से निधन
लेखन आबिद खान
भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे का रविवार को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 72 साल के थे। हाल ही में राज्यसभा के लिए उनका चुना जाना उनके राजनीतिक सफर का एक बड़ा पड़ाव था।
उनके निधन की खबर से सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया है।
नेताओं ने जताया शोक
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने नागरिकों के लिए उनके काम और महाराष्ट्र बकरी व भेड़ महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर उनके योगदान को याद किया।
वहीं, NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने वडकुटे के जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव की तारीफ की।