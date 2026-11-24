इसी साल राज्यसभा सांसद चुने गए रामराव वडकुटे दूरदराज के और वंचित समुदायों की आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते थे। राम शिंदे जैसे नेताओं ने उनकी साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर की गई यात्रा की सराहना की। उन्होंने बताया कि वडकुटे गरीबों की मदद के लिए पूरी लगन और अथक प्रयास करते थे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उनके निधन को महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया, खासकर उन गांवों के लिए जिनके विकास में उन्होंने खूब मेहनत की थी।