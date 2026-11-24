72 साल की उम्र में दिल का दौरा, वंचितों की आवाज रहे भाजपा सांसद रामराव वडकुटे का निधन
भाजपा के राज्यसभा सांसद रामराव वडकुटे का 21 नवंबर को 72 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इससे एक दिन पहले उन्हें खांसी की शिकायत के चलते दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के हिंगोली में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ, जिसमें कई बड़े राजनेता शामिल हुए।
रामराव वडकुटे ने दूरदराज और वंचित समुदायों की आवाज उठाई
इसी साल राज्यसभा सांसद चुने गए रामराव वडकुटे दूरदराज के और वंचित समुदायों की आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते थे। राम शिंदे जैसे नेताओं ने उनकी साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर की गई यात्रा की सराहना की। उन्होंने बताया कि वडकुटे गरीबों की मदद के लिए पूरी लगन और अथक प्रयास करते थे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उनके निधन को महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया, खासकर उन गांवों के लिए जिनके विकास में उन्होंने खूब मेहनत की थी।