शिमला में प्रदर्शन के बीच भाजपा सांसद हर्ष महाजन के सीने में उठा दर्द, अस्पताल में भर्ती
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शिमला में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन (70) की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पार्टी के एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें सीने में दर्द और चक्कर आने लगे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। भाजपा का यह प्रदर्शन कांग्रेस की राज्य सरकार पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी करने का आरोप लगाते हुए किया गया था।
हर्ष महाजन को अस्पताल में भर्ती किया गया
मीडिया से बात करने के तुरंत बाद महाजन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वे लड़खड़ाने लगे थे कि उनके साथियों ने उन्हें संभाल लिया। उन्हें जांच और निगरानी के लिए IGMC की कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। बाद में महाजन ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को बताया कि अब उनकी तबीयत में सुधार है। उन्होंने समय पर मिले इलाज और सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी कहा।