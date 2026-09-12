राजस्थान: मतदान के तुरंत बाद भाजपा उम्मीदवार परिवार सहित लापता, अपहरण का केस दर्ज

अंतिमा के रिश्तेदारों को लगता है कि मतदान के बाद घर लौटते समय परिवार को अगवा कर लिया गया है।

पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

भाजपा के शहर अध्यक्ष ओपी परेता ने बताया कि पार्टी भी अंतिमा की तलाश में लगी है। उन्होंने कहा कि वार्ड 16 में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही थी और पार्टी को यह सीट जीतने की उम्मीद थी, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति चिंता को और बढ़ा देती है। अधिकारी हर संभावित सुराग की जांच कर रहे हैं और मामले की जांच लगातार जारी है।