राजस्थान: मतदान के तुरंत बाद भाजपा उम्मीदवार परिवार सहित लापता, अपहरण का केस दर्ज
राजस्थान के बारां जिले के वार्ड 16 में 9 सितंबर को मतदान खत्म होने के तुरंत बाद भाजपा उम्मीदवार अंतिमा यादव, उनके पति संजय और उनका बच्चा अचानक गायब हो गए हैं।
अंतिमा को आखिरी बार शाम करीब 5 बजे पोलिंग बूथ से बाहर निकलते देखा गया था, लेकिन तब से तीनों का कोई पता नहीं चल पा रहा है और उनके मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। इस अचानक गुमशुदगी से उनके परिवार के साथ-साथ पार्टी के सदस्य भी बेहद चिंतित हैं।
पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया, भाजपा भी तलाश में जुटी
अंतिमा के रिश्तेदारों को लगता है कि मतदान के बाद घर लौटते समय परिवार को अगवा कर लिया गया है।
पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
भाजपा के शहर अध्यक्ष ओपी परेता ने बताया कि पार्टी भी अंतिमा की तलाश में लगी है। उन्होंने कहा कि वार्ड 16 में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही थी और पार्टी को यह सीट जीतने की उम्मीद थी, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति चिंता को और बढ़ा देती है। अधिकारी हर संभावित सुराग की जांच कर रहे हैं और मामले की जांच लगातार जारी है।