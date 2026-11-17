पशुपालन और स्वास्थ्य विभागों की 6 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें बुधवार को पक्षियों को मारने का काम शुरू करेंगी। अगर और टीमों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें भी तैयार रखा गया है। फार्मों के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रखी जाएगी, ताकि बर्ड फ्लू का कोई और मामला सामने न आए। जिला अधिकारियों ने एक बैठक भी की है। इस बैठक में आगे की रणनीति और सभी विभागों के प्रयासों में तालमेल बिठाने पर चर्चा हुई है, ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे।