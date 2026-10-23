7 रुपये ने पलटा किस्मत का पासा, फरीदकोट की बिम्ला देवी बनीं 1 करोड़ की मालकिन
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पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपूरा में रहने वाली बिम्ला देवी, जो एक मजदूर की पत्नी हैं, ने सिर्फ 7 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदकर 1 करोड़ रुपये का बड़ा इनाम जीता है।
सिक्किम सरकार ने जब नतीजे घोषित किए, उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास से यह टिकट खरीदा था। इस अप्रत्याशित जीत से उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधरने की पूरी उम्मीद है।
बिम्ला देवी का परिवार शुरू करेगा अपना कारोबार
पैसे फिजूल खर्च करने के बजाय, बिम्ला देवी का परिवार इस जीती हुई रकम से अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहा है। वे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं।
इस जीत से उनके जीवन में नई उम्मीद और खुशी आई है। अब उनके लिए नए रास्ते खुल गए हैं और यह उनके जीवन के एक नए, सुनहरे अध्याय की शुरुआत है।