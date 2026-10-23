7 रुपये ने पलटा किस्मत का पासा, फरीदकोट की बिम्ला देवी बनीं 1 करोड़ की मालकिन

पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपूरा में रहने वाली बिम्ला देवी, जो एक मजदूर की पत्नी हैं, ने सिर्फ 7 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदकर 1 करोड़ रुपये का बड़ा इनाम जीता है।

सिक्किम सरकार ने जब नतीजे घोषित किए, उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास से यह टिकट खरीदा था। इस अप्रत्याशित जीत से उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधरने की पूरी उम्मीद है।