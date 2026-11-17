2002 के गुजरात दंगों में अपनी जान बचाने वाली बिलकिस बानो ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार की हत्या के दोषी 2 लोगों को जमानत दे दी है। इस फैसले से उन्हें गहरा सदमा लगा है और वे बहुत निराश हैं। सोमवार को जब यह फैसला सार्वजनिक हुआ, तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न तो उन्हें कोई जानकारी दी गई और न ही उन्हें इसमें शामिल किया गया। इस निर्णय ने न्याय व्यवस्था में उनके भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया है।