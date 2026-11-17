सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को जमानत: बिलकिस बानो का ऐलान- अब हर महिला के लिए लड़ूंगी इंसाफ की जंग
2002 के गुजरात दंगों में अपनी जान बचाने वाली बिलकिस बानो ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार की हत्या के दोषी 2 लोगों को जमानत दे दी है। इस फैसले से उन्हें गहरा सदमा लगा है और वे बहुत निराश हैं। सोमवार को जब यह फैसला सार्वजनिक हुआ, तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न तो उन्हें कोई जानकारी दी गई और न ही उन्हें इसमें शामिल किया गया। इस निर्णय ने न्याय व्यवस्था में उनके भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया है।
बिलकिस बानो ने फैसले के खिलाफ लड़ने का लिया संकल्प
हालांकि, उन्हें बहुत दुख पहुंचा है, फिर भी बानो ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देने का पक्का इरादा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। बिलकिस का संकल्प है कि वे केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि देश की हर महिला के लिए न्याय हासिल करने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उनके लिए यह संघर्ष अपनी दिवंगत बेटी को सम्मान देने और यह पक्का करने के लिए है कि किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार न करना पड़े।