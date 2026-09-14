गुरुग्राम: सेना अधिकारी की कार ने महिला को मारी टक्कर, बोला- दोस्त चला रहा था

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक बाइकर सिया को एक सेडान कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिससे सिया गंभीर रूप से घायल हो गईं।

भारतीय सेना में तैनात कार मालिक ने बताया है कि इस घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि वे शहर से बाहर थे और उनकी गाड़ी उनका एक स्कूली दोस्त 2 दिनों के लिए ले गया था। उनके मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है।