बीकानेर में दर्दनाक हादसा: बच्ची को बचाने उतरे 3, पानी की टंकी में समा गए परिवार के 4 सदस्य

राजस्थान के बीकानेर में एक परिवार के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। पानी भरने के दौरान 14 साल की एक बच्ची पानी की टंकी में गिर गई। उसे बचाने के लिए उसके 18 और 16 साल के दोनों भाई तुरंत टंकी में कूद गए। उनके साथ 21 साल का उनका चचेरा भाई भी पानी में उतर गया, लेकिन भाइयों को तैरना नहीं आता था। दुखद यह रहा कि इस हादसे में चारों की डूबने से मौत हो गई।