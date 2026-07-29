NEET प्रदर्शन: बिहार सरकार ने छात्रों पर लगे मामले वापस लिए, जेल से छूटेंगे छात्र

बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के सभी केस वापस लेने का फैसला किया है। शर्त सिर्फ एक है कि ये प्रदर्शन 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले हुए हों। इन प्रदर्शनों की वजह से जेल में बंद हुए लोगों को रिहा किया जाएगा।