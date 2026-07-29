NEET प्रदर्शन: बिहार सरकार ने छात्रों पर लगे मामले वापस लिए, जेल से छूटेंगे छात्र
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बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के सभी केस वापस लेने का फैसला किया है। शर्त सिर्फ एक है कि ये प्रदर्शन 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले हुए हों। इन प्रदर्शनों की वजह से जेल में बंद हुए लोगों को रिहा किया जाएगा।
केंद्र सरकार लोकसभा में बिल पेश
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है। इस बिल में पेपर लीक के मामलों में सख्त सजा और समयबद्ध जांच का प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ, कानूनी चुनौतियों के बाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में इमारतों को गिराने का काम रोक दिया गया है। जब तक आखिरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं होगा।