बिहार में 3,687 सहायक प्रोफेसर पदों पर आवेदन शुरू
क्या आप अपने टीचिंग करियर को नई शुरुआत देना चाहते हैं? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में 3,687 सहायक प्रोफेसर के पद निकाले हैं। 'समर्थ पोर्टल' पर इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आपको पढ़ाई-लिखाई का शौक है और आप बिहार के शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है।
योग्यता की जांच करें और समर्थ आवेदन पत्र भरें
इन पदों के लिए आवेदन से पहले आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई विषय-संबंधी योग्यताओं को ध्यान से देखना होगा। आवेदन करने के लिए, सबसे पहले समर्थ पोर्टल पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें। इसके बाद फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। ध्यान रखें कि आपका आवेदन पूरा भरा हो, क्योंकि देर से या अधूरे फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सबमिट बटन दबाने से पहले, अपनी सभी योग्यताओं और विवरणों की ठीक से जांच जरूर कर लें।