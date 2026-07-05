बिहार में 3,687 सहायक प्रोफेसर पदों पर आवेदन शुरू

योग्यता की जांच करें और समर्थ आवेदन पत्र भरें

इन पदों के लिए आवेदन से पहले आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई विषय-संबंधी योग्यताओं को ध्यान से देखना होगा। आवेदन करने के लिए, सबसे पहले समर्थ पोर्टल पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें। इसके बाद फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें। ध्यान रखें कि आपका आवेदन पूरा भरा हो, क्योंकि देर से या अधूरे फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सबमिट बटन दबाने से पहले, अपनी सभी योग्यताओं और विवरणों की ठीक से जांच जरूर कर लें।