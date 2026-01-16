बिहार: सड़क हादसे में बच्चे की मौत, शव के बगल में मछली पर टूट पड़े लोग
क्या है खबर?
बिहार के सीतामढ़ी में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां सड़क हादसे के बाद एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और लोग उसकी चिंता छोड़कर मछली लूटने में लग गए। घटना पुपरी पुलिस थाना क्षेत्र के झाझीहाट गांव के पास घटी। मृतक छात्र रितेश कुमार उर्फ गोलू है। वह कक्षा सात का छात्र है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और रितेश के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
घटना
मदद की बजाए मछली लूटने दौड़े लोग
शुक्रवार सुबह रितेश कोचिंग क्लास जा रहा था, तभी मछली से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। रितेश की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मछलियां सड़क पर गिर गईं और आसपास मौजूद लोगों ने चीख-पुकार मचा दी, लेकिन थोड़ी ही देर में दृश्य बदल गया। लोग बच्चे की मदद के लिए आगे नहीं आए, बल्कि मछली लूटने में लग गए।
जांच
लोग मछलियां बोरे में भरकर ले गए
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें लोग कीचड़ में मछलियां बटोरते दिख रहे हैं। लोग बोरे में भरकर मछलियां ले गए हैं। लोगों ने मदद के लिए न तो एंबुलेंस को फोन किया और न ही पुलिस को सूचना दी। हालांकि, थोड़ी देर बाद बच्चे के माता-पिता मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद पिकअप ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
बिहार के सीतामढ़ी में एक स्कूली बच्चे को मछली लदे पिकअप वैन ने ठोकर मार दी। 7 वीं में पढ़ने वाले रितेश की वहीं मौत हो गई। रितेश की लाश सड़क पर थी और भीड़ मछली लूट कर भाग रही थी। pic.twitter.com/TgruKJqC5N— Somu Anand (@SomuAnand_) January 16, 2026