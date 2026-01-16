बिहार: सड़क हादसे में बच्चे की मौत, शव के बगल में मछली पर टूट पड़े लोग

बिहार के सीतामढ़ी में सड़क हादसे के बाद मछली की लूट

लेखन गजेंद्र 05:30 pm Jan 16, 202605:30 pm

क्या है खबर?

बिहार के सीतामढ़ी में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां सड़क हादसे के बाद एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और लोग उसकी चिंता छोड़कर मछली लूटने में लग गए। घटना पुपरी पुलिस थाना क्षेत्र के झाझीहाट गांव के पास घटी। मृतक छात्र रितेश कुमार उर्फ गोलू है। वह कक्षा सात का छात्र है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और रितेश के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।