बिहार में साइबर अपराधों पर कार्रवाई: पुलिस ने पकड़े 1.09 लाख 'म्यूल' खाते, 72 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश
लेखन आबिद खान
बिहार पुलिस ने 'साइबर प्रहार 5.0' अभियान के तहत 1.09 लाख ऐसे म्यूल बैंक खातों का पर्दाफाश किया है, जिनका इस्तेमाल गलत तरीकों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता था। इनमें से 14,644 खाते अकेले पटना में थे।
गया जी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी ऐसे खातों की संख्या बहुत ज्यादा थी, वहीं, शिवहर में इनकी संख्या सबसे कम मिली।
ये खाते 72.53 करोड़ रुपये के फ्रॉड से जुड़े
ये खाते पूरे राज्य में 72.53 करोड़ रुपये के फ्रॉड से जुड़े हैं, जिसमें 13.81 करोड़ रुपये केवल पटना से संबंधित हैं। सिर्फ 2 महीने के भीतर, बिहार में 47,659 साइबरक्राइम की शिकायतें मिलीं, जिनसे कुल 121.26 करोड़ रुपये के फ्रॉड का पता चला।
पुलिस ने 36.94 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए और पीड़ितों को 8.04 करोड़ रुपये वापस दिलाए। सितंबर-अक्टूबर 2026 के बीच की इस कार्रवाई में 876 FIR दर्ज हुई और 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया।