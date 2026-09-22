नाबालिग की पहचान उजागर करना पड़ा महंगा, बिहार पुलिस ने 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR दर्ज की
देश
बिहार पुलिस ने जमुई में छेड़छाड़ का शिकार हुई एक नाबालिग लड़की की पहचान उजागर करने वाले वीडियो को फैलाने के आरोप में करीब 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है।
यह घटना तब हुई थी जब 2 नाबालिग हिल स्टेशन से लौट रहे थे और उन पर हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच अभी भी जारी है।
पुलिस अधीक्षक बिस्वजीत दयाल ने वीडियो साझा करने पर चेताया
जमुई के पुलिस अधीक्षक बिस्वजीत दयाल ने लोगों को याद दिलाया कि ऐसे वीडियो शेयर करना कई कानूनों का उल्लंघन है। इसमें POCSO एक्ट और IT एक्ट जैसे कानून शामिल हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन वीडियो को आगे न फैलाएं। इस मामले की जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े राजनेताओं ने भी दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है।