नाबालिग की पहचान उजागर करना पड़ा महंगा, बिहार पुलिस ने 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR दर्ज की

जमुई के पुलिस अधीक्षक बिस्वजीत दयाल ने लोगों को याद दिलाया कि ऐसे वीडियो शेयर करना कई कानूनों का उल्लंघन है। इसमें POCSO एक्ट और IT एक्ट जैसे कानून शामिल हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन वीडियो को आगे न फैलाएं। इस मामले की जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है।

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े राजनेताओं ने भी दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है।