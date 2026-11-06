पटना में गंगा घाट के पास STF के साथ मुठभेड़ में 3 ढेर, थाना प्रभारी घायल

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे अपराधियों ने पुलिस पर 24 राउंड गोलीबारी की थी, जिसका जवाब 18 राउंड गोलीबारी से दिया गया।

गोलीबारी में राजेश शर्मा, बबलू कुमार, जेपी यादव घायल हुए थे, जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई।

मुठभेड़ में मनेर थाना के प्रभारी रजनीश कुमार के हाथ में गोली लगी है। वह अस्पताल में भर्ती हैं।