पटना में गंगा घाट के पास STF के साथ मुठभेड़ में 3 ढेर, थाना प्रभारी घायल
क्या है खबर?
बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस और अपराधियों का आमना-सामना हुआ, जिसमें 3 आरोपी मारे गए हैं। विशेष कार्य बल (STF) को गंगा घाट के पास अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मनेर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पुलिस पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद जवाबी गोलीबारी में 3 आरोपी मारे गए हैं। इस दौरान करीब 40 राउंड गोलीबारी हुई है।
गोलीबारी
20 मिनट तक हुई गोलीबारी
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 4.30 बजे अपराधियों ने पुलिस पर 24 राउंड गोलीबारी की थी, जिसका जवाब 18 राउंड गोलीबारी से दिया गया।
गोलीबारी में राजेश शर्मा, बबलू कुमार, जेपी यादव घायल हुए थे, जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई।
मुठभेड़ में मनेर थाना के प्रभारी रजनीश कुमार के हाथ में गोली लगी है। वह अस्पताल में भर्ती हैं।
गोलीबारी
अस्पताल में तनाव बढ़ा, परिजनों ने पुलिस अधिकारी को पीटा
पुलिस ने बताया कि जो अपराधी ढेर हुए हैं, वे पेशेवर शूटर हैं और सुपारी लेकर लोगों की हत्याओं में शामिल रहे हैं। उनके पास से मौके से एक देसी पिस्टल, दो देसी कट्टा बरामद हुआ है।
मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पीट दिया। मौके पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।
परिजनों ने मुठभेड़ का फर्जी बताया है और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है।
ट्विटर पोस्ट
अस्पताल में पुलिस से मारपीट
#पटना में मुठभेड़ के बाद अस्पताल में हंगामा! मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन अपराधियों की मौत हो गई।— TNP NEWS (@TNPNEWS1) November 6, 2026
पोस्टमार्टम के लिए शव अनुमंडलीय अस्पताल लाए जाने के बाद मृतकों के परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालात संभालने पहुंची पुलिस… pic.twitter.com/ufj3IbWiab