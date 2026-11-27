पटना में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी थी। इस दौरान अनंत सिंह ने अपने ड्राइवर को कथित तौर पर लात मार दी। इसका एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी ऑनलाइन काफी आलोचना हो रही है।

यह घटना 25 नवंबर की है। वीडियो में दिख रहा है कि सिंह एक SUV में बैठकर लोगों से बात कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे स्थिति बिगड़ गई।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। यही वजह है कि यह क्लिप अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड कर रही है।