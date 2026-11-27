विधायक अनंत सिंह ने बेटी की शादी में ड्राइवर को मारी लात, वायरल वीडियो से उठे सवाल
पटना में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी थी। इस दौरान अनंत सिंह ने अपने ड्राइवर को कथित तौर पर लात मार दी। इसका एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी ऑनलाइन काफी आलोचना हो रही है।
यह घटना 25 नवंबर की है। वीडियो में दिख रहा है कि सिंह एक SUV में बैठकर लोगों से बात कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे स्थिति बिगड़ गई।
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। यही वजह है कि यह क्लिप अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड कर रही है।
शिवांगी सिंह की शादी पर विवाद का साया
शिवांगी सिंह की शादी पहले से ही चर्चा में थी। इसमें शामिल होने वाले मेहमानों की बड़ी संख्या, महंगी गाड़ियां और यहां तक कि नदवान गांव में घोड़ों की दौड़ ने भी खूब सुर्खियाँ बटोरी थीं।
अब इस भव्य शादी की चर्चा विधायक के बर्ताव को लेकर हो रहे विवादों में दब गई है। जो दिन हमेशा के लिए यादगार बनना था, वह अब सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।
ट्विटर पोस्ट
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