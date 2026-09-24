यौन उत्पीड़न पर बिहार के मंत्री बोले- अमेरिका-जापान में भी ऐसा होता है
बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में समस्तीपुर और जमुई में हुए यौन उत्पीड़न के मामलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही लोगों से बिहार को अकेले निशाना न बनाने की अपील भी की।
उनका कहना था कि 'ऐसी घटनाएं हर जगह होती हैं, यहां तक कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी ये वारदातें होती हैं।'
चौधरी बोले- दोषियों को नहीं मिलेगी कोई सुरक्षा
चौधरी ने बताया कि एक मामले में तो कुछ ही घंटों के भीतर चार गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। उन्होंने वादा किया कि दोषियों को किसी भी हाल में कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी।
उन्होंने माना कि कोई भी नेता हर अपराध को पूरी तरह रोक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तय किए गए प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 'कानून का पूरा डंडा, बुलडोजर की तरह, अपराधियों पर चलाया जाएगा।'
वहीं, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने सरकार पर पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी जमानत मिलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।