बिहार में PG डॉक्टरों को तोहफा, स्टाइपंड बढ़कर 1 लाख पार; जानें कब से होगा लागू

पहले साल के PG छात्रों को अब हर महीने 92,800 रुपये मिलेंगे, जो पहले 82,000 थे। दूसरे साल के छात्रों का स्टाइपेंड बढ़कर 1,02,000 हो जाएगा, जो पहले 90,200 था।

वहीं, तीसरे साल के छात्रों को अब 1,12,200 मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें 99,220 मिलते थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया कि इस बढ़ोतरी से छात्रों को अपनी पढ़ाई और काम पर बेहतर तरीके से ध्यान देने में आसानी होगी। इससे बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में और भी ज़्यादा हुनरमंद लोग जुड़ेंगे।