बिहार: फर्जी शिक्षकों के नाम पर करोड़ों का घोटाला, 46,000 का वेतन बढाकर 5 लाख किया

तीसरा मामला भागलपुर का है। यहां जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शशि चंदन चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर कथित तौर पर एक फर्जी शिक्षक के नाम पर HRMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान कराने का आरोप है।

भागलपुर में ही तनुश्री नाम की कथित फर्जी शिक्षिका को भी निलंबित किया गया है। उनके नाम पर कई महीनों तक 98,12,773 रुपये का अनधिकृत भुगतान होता रहा। इस मामले में भी 8 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई थी।