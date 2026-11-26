बिहार सरकार ने हाल ही में 11 ऐसे सरकारी डॉक्टरों को नौकरी से हटा दिया है जो लंबे समय से अपने काम पर नहीं आ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस बारे में बताया कि कैबिनेट के समर्थन से यह कदम उठाया गया है। उनका कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री ने सभी को याद दिलाया कि डॉक्टर का पेशा मानवता की सेवा से जुड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है।