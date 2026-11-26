बिहार में डॉक्टरों पर गिरी गाज: ड्यूटी से गायब 11 की नौकरी गई, स्वास्थ्य मंत्री का कड़ा संदेश
बिहार सरकार ने हाल ही में 11 ऐसे सरकारी डॉक्टरों को नौकरी से हटा दिया है जो लंबे समय से अपने काम पर नहीं आ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस बारे में बताया कि कैबिनेट के समर्थन से यह कदम उठाया गया है। उनका कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री ने सभी को याद दिलाया कि डॉक्टर का पेशा मानवता की सेवा से जुड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है।
बिहार ने ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने को कहा
कुमार ने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों से अपील की कि वे ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपना काम करें। उन्होंने साफ कहा कि अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। सरकार ने यह भी बताया है कि सरकारी अस्पतालों में जो भी कर्मचारी काम में ढिलाई बरतेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से पूरे बिहार में लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा।