बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, 5 की मौत

लेखन भारत शर्मा 04:07 pm Nov 30, 202504:07 pm

क्या है खबर?

बिहार के मोतिहारी में रविवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर कोटिया दीपउ मोड़ पर एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शवों को मुर्दाघर में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना से गुस्साए लोगों ने राजमार्ग जाम कर विरोध जताया।