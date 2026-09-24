भीवाड़ी में बच्चों की जान दांव पर, एक ऑटो में 17 स्कूली बच्चे ठूसे
महाराष्ट्र के भीवाड़ी से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें 17 स्कूली बच्चे एक ही ऑटो-रिक्शा में ठूंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यह सिर्फ तीन सवारियों के लिए होता है। कुछ बच्चे ड्राइवर के पास बैठे थे, तो कई पीछे की सीटों पर और कुछ तो सामान रखने वाली जगह (डिग्गी) में भी एक-दूसरे के ऊपर लदे हुए थे।
जब एक राहगीर ने ऑटो को रोका और ड्राइवर से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो ड्राइवर ने कबूल किया कि वह अक्सर इतने ज्यादा बच्चों को बैठाता है। हालांकि, उसने आगे से ऐसी गलती न करने का वादा भी किया।
भीवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ की कार्रवाई
जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई, स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की।
जांच में सामने आया कि स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑटो-रिक्शा में ठूंसकर ले जाना यहां कोई नई बात नहीं है। दरअसल, कई माता-पिता बस का किराया बचाने या बस की सुविधा न मिलने के कारण निजी ऑटो-रिक्शा का ही चुनाव करते हैं।
कई गरीब परिवारों के लिए तो ये ऑटो-रिक्शा ही बच्चों को स्कूल भेजने का एकमात्र जरिया होते हैं, भले ही इसके लिए सुरक्षा से समझौता क्यों न करना पड़े।
यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए सख्त नियमों और बेहतर परिवहन व्यवस्था की कितनी जरूरत है।