भीवाड़ी में बच्चों की जान दांव पर, एक ऑटो में 17 स्कूली बच्चे ठूसे

जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई, स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की।

जांच में सामने आया कि स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑटो-रिक्शा में ठूंसकर ले जाना यहां कोई नई बात नहीं है। दरअसल, कई माता-पिता बस का किराया बचाने या बस की सुविधा न मिलने के कारण निजी ऑटो-रिक्शा का ही चुनाव करते हैं।

कई गरीब परिवारों के लिए तो ये ऑटो-रिक्शा ही बच्चों को स्कूल भेजने का एकमात्र जरिया होते हैं, भले ही इसके लिए सुरक्षा से समझौता क्यों न करना पड़े।

यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए सख्त नियमों और बेहतर परिवहन व्यवस्था की कितनी जरूरत है।