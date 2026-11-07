भाई दूज 2026: 11 नवंबर को कब है तिलक का शुभ मुहूर्त?
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भाई दूज, जिसे भैया दूज या भाऊ बीज भी कहते हैं, इस साल 11 नवंबर को मनाया जाएगा। यह त्योहार दिवाली के आखिरी दिन आता है। यह भाई-बहन के खास रिश्ते का जश्न मनाने का दिन है।
इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं, भाई भी अपनी बहनों को प्यार जताते हुए उन्हें तोहफे देते हैं।
मुंबई में तिलक का शुभ मुहूर्त
मुंबई में तिलक लगाने का सबसे अच्छा समय 11 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:46 बजे तक रहेगा। इस त्योहार के पीछे यमराज और यमुना की कहानी है। यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और एक-दूसरे की सुरक्षा के भाव को दिखाता है।
पूरे भारत में इस त्योहार को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे, कुछ जगह इसे भैया दूज कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इसे भाऊ बीज के नाम से मनाते हैं।