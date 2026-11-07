भाई दूज 2026: 11 नवंबर को कब है तिलक का शुभ मुहूर्त?

मुंबई में तिलक लगाने का सबसे अच्छा समय 11 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3:46 बजे तक रहेगा। इस त्योहार के पीछे यमराज और यमुना की कहानी है। यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और एक-दूसरे की सुरक्षा के भाव को दिखाता है।

पूरे भारत में इस त्योहार को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे, कुछ जगह इसे भैया दूज कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इसे भाऊ बीज के नाम से मनाते हैं।